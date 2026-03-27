女優の永作博美（55）が、27日放送のTBS系「オオカミ少年特別版スポッパ」（後7・00）に出演し、MCの「ダウンタウン」浜田雅功との共演歴について語った。永作は4月7日スタートの同局系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）に主演。子育てを終えて、すし職人を目指すという役どころを演じる。番組には、共演者とともに出演し、スポーツパークを模したスタジオで体を動かした。浜田との共演は、98年放送の同局系ド