イラン軍中央司令部は２６日、精鋭軍事組織「革命防衛隊」が、首都テヘラン圏域で１２歳以上の一般国民を対象に「祖国防衛戦士」の募集を開始したと明らかにした。米イスラエルによる攻撃が続く中、補給・食料・医療の分野で前線の兵士を支援するボランティアを登録し、愛国心や戦意をかきたてるのが狙いだ。イランはイスラム革命の翌年の１９８０年に隣国イラクによる侵攻を受けた際、志願兵が民兵組織「バシジ」に加わって８