「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）球団の新人投手として６４年ぶりに開幕投手の大役を任された竹丸が６回を３安打５奪三振、１失点の好投。最速１５０キロの直球に武器のチェンジアップも冴え、昨年の覇者、阪神相手に堂々の投球を披露した。動じるなく、ひょうひょうとアウトを重ねていった。先頭の近本を初球１４５キロの直球で中飛に打ち取って、プロの第一歩を踏み出した。２死から森下に左前打を許し４番の佐藤輝を