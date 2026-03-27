ロシアの独立系メディアなどが、プーチン大統領が国内の新興財閥「オリガルヒ」らに対し、ウクライナとの戦闘継続に向けた資金提供を求めたと報じました。ロシアの独立系メディア「ザ・ベル」などによりますと、プーチン大統領は26日、モスクワで大手企業の経営者や投資家など、いわゆる「オリガルヒ」と非公開の会合を開きました。会合では、ウクライナとの戦闘継続とその資金確保について協議され、プーチン大統領は国家予算への