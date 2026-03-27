犬が「地面のニオイを嗅ぐ」3つの理由 1.情報のチェック 犬にとって地面のニオイを嗅ぐことは、人間がスマホでSNSをチェックするのと似ています。散歩コースに残された他の犬のオシッコや体臭から、「今日は誰がここを通ったのかな？」「この子はじめて嗅ぐニオイだぞ」といった情報を読み取っているのです。 ニオイを嗅ぐだけで、相手の性別や年齢、さらには健康状態までわかると言われています。飼い主から見るとただ