犬を『幸せにする』方法５選 愛犬には幸せに暮らしてほしい--そう考えている方は多くいるでしょう。ここでは、犬を幸せにする日々の暮らしで飼い主ができることをまとめました。すでに行っている人が多いと思いますが、あらためてチェックしてみましょう。 1.満足度の高いスキンシップを積極的にとる 犬が幸福度を感じる瞬間といえば、飼い主と触れ合っている最中は欠かせません。ただ触るだけでなく、明るい雰囲気作りを心が