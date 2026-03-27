政府高官が性能を直接確認台湾国防部は2026年3月22日、アメリカにおいて台湾空軍向けの高高度無人航空機であるMQ-9Bについて、最初の2機の引き渡し式が3月17日に実施されたと、公式Xで発表しました。【これが40時間超飛びます】台湾が導入したスカイガーディアンを写真で（画像）式典には、台湾から国防部政策担当次官が出席。次官は自ら地上管制ステーション（GCS）に着席し、フルミッション・ペイロードを搭載して飛行する機