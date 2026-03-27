山形県内のクラフト作家による小さくてかわいい作品を集めた展示会がきょうから山形市で始まりました。その名も「山形ちゃっこい」展です。 【写真を見る】すべてが手のひらにのるサイズ！ 「山形ちゃっこい」展クラフト作家によるかわいい作品がズラリ！ 半年かけて作った大作も（山形市） ペコリン工房桑原菜津美さん「うわあ うまそうだね。と言ってくださるのでそこを楽しみにしている」 優雅に泳ぐ金魚に、肉そ