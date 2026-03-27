マインツは27日、京都サンガF.C.から期限付き移籍加入中のMF川〓颯太について買い取りオプションを行使したことを発表した。川〓は2001年7月30日生まれの現在24歳。京都の下部組織出身で2020年にトップチームデビューを飾り、2023シーズン開幕前には21歳の若さにしてキャプテンに就任した。中盤の主軸として公式戦通算179試合出場14ゴール11アシストという成績を残し、2023年6月には日本代表に初招集。昨年夏にはマインツへ買