現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施した「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月14日に回答があった大阪府在住65歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：65歳男性同居家族構成：本人、妻（62歳）住居形態：持ち家（戸建て）居住地：大阪府リタイア前の雇用形態：不明リタイア前の年収：不明現在の預貯金：1400万円、リスク資産：0円これまでの年金