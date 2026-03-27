ダルベックが開幕戦から村上撃ちを果たした（C）産経新聞社豪快にアベックアーチだ。巨人は3月27日の阪神との開幕戦に1番打者のトレイ・キャベッジが豪快にアーチをかけた。【動画】期待できるぞ！ダルベックの来日初アーチの様子「1番・左翼」で先発したキャベッジは初回先頭の打席で、村上頌樹の144キロ内角直球を完璧に捉えて、右翼席に運んだ。開幕直後に飛び出した豪快アーチ、チームを勢いづける本塁打に東京ドームも