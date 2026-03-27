◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)フィギュアスケート・坂本花織選手が思い出の地で最後の演技に挑みます。坂本選手は2025年の6月に引退を発表。その後の全日本選手権では5連覇を達成し、ミラノ・コルティナオリンピックでは団体・個人で銀メダルを獲得しました。ショートプログラム(SP)では今季世界最高得点となる「79.31」で首位に立ちます。プラハの舞台で大歓声に包まれながら会心の演技