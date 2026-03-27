「ポケモンセンターは何も悪くないのに……」【写真】女性の悲鳴が響き…一瞬にして恐怖に包まれた事件現場SNS上に、そんなやりきれない投稿が相次いだ。3月26日の夜、東京・池袋にある国内最大級の店舗『ポケモンセンターメガトウキョー』で、凄惨な事件が発生した。同日、株式会社ポケモンは《当面の間、臨時休業とさせていただきます》と発表。併せて《多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げ