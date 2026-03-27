２７日までの東京株式市場の週間値動きは、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値が、前週末比６１４円１０銭（１・３２％）高の４万７１１８円０５銭となった。中東情勢を受けた原油価格の変動に合わせ、乱高下する展開となった。日経平均株価（２２５種）は、前週末比０円５４銭（０・００％）高の５万３３７３円０７銭と横ばいだった。日経平均への影響度が大きい半導体関連の銘柄が下落する場面が目立ち、読売