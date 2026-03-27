『日に流れて橋に行く』1巻この記事の画像を見る『日に流れて橋に行く』 12巻江戸時代中期に活躍した版元で“江戸のメディア王”とも呼ばれた蔦屋重三郎を主人公に描かれた大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。そのシナリオライター・森下佳子が今、愛読しているのがマンガ『日に流れて橋に行く』（集英社）だと言う。明治時代の経営難に陥っている呉服店を主人公・虎三郎が立て直していく物語だ。著者・日高ショーコと森