球団６４年ぶりの新人開幕投手となった巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４＝鷺宮製作所）が２７日、阪神との開幕戦（東京ドーム）で先発し、６回７９球を投げて３安打１失点と好投した。試合前はいつものように、クールな表情でグラウンドを見つめていた竹丸。マウンドに上がっても、ポーカーフェイスを貫いた。初回は先頭・近本を初球で中飛とすると、続く中野を三ゴロに。二死から森下にこそ左前打を許したものの、４番