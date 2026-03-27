元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が24日、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画に出演。相川亮二監督率いるDeNAに対する印象を語った。相川亮二監督○今シーズンのDeNAに対する印象スタッフが「DeNAはデュプランティエ選手が加入。ただ、桑原選手やジャクソン選手、オースティン選手らが抜けてしまったというところなのですが」と整理し、今シーズンのDeNAについて尋ねると、江川氏は「オースティンは143試