【モデルプレス＝2026/03/27】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。暗髪姿を公開した。【写真】29歳イコラブメンバー「大人っぽさ増してる」ハイトーン→暗髪で雰囲気一変◆諸橋沙夏「1年ぶりくらい」暗髪姿披露諸橋は「1年ぶりくらいの久しぶり暗髪」とつづり、新しい髪色で撮影した写真を投稿。これまでの透明感のあるハイトーンカラーから一転、艶