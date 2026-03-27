巨人のボビー・ダルベック内野手が「４番・一塁」で出場し、来日１号を放った。２―１の４回１死で迎えた第２打席。阪神先発・村上の２球目外角１２６キロスライダーを捉え、バックスクリーンまで運んだ。打球速度１７１キロ、飛距離１２６メートル。メジャー通算４７本塁打でブルージェイズに移籍した岡本に代わる主砲として期待される新助っ人がいきなり結果を残した。新主砲の鮮烈デビューに、ＳＮＳでは「ダルベックえぐ