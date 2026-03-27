【モデルプレス＝2026/03/27】女優の吉川愛のマネージャー公式X（旧Twitter）が、3月26日に更新された。ワンショルダードレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳女優「大人の色気」大胆ワンショルスリットドレス姿◆吉川愛、スリット入りワンショルダードレス姿公開マネージャーは「本日は、映画『＃鬼の花嫁』公開前夜祭舞台挨拶 ありがとうございました！いよいよ、明日公開となります」とつづり、都内で開催された映画