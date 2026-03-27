◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２７日・横浜）サンタナが今季１号を放った。「２番・左翼」で先発。１点リードの５回１死、東が投じた変化球を右翼席へ運んだ。「自分のポイントまでしっかり呼び込むことができました」と振り返った。昨季は右肘の手術を受けたためにシーズン途中で離脱。今年も２月のキャンプは途中からの参加となり、オープン戦も１６試合で打率１割５分６厘、１本塁打と低調だったが、開幕戦の