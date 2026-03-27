【モデルプレス＝2026/03/27】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが3月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。交際中のりょうが作ったお弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳人気YouTuber「大量ですごい」びっしりと並べられた恋人手作りの弁当◆いちえ、恋人・りょうの手作り弁当を絶賛「天才すぎる」いちえは「りょうくん天才すぎる」とコメントし、ピクニックでの弁当を公開。人気キャラクター「プーさん」を模したも