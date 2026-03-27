◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）阪神の先発・村上頌樹投手が６回５安打３失点で降板。悪夢の船出となった。２年連続の開幕投手は、初回に出はなをくじかれた。キャベッジに先頭打者弾を献上。さらに無死一、三塁からダルベックの併殺打の間に２点目を失った。４回に大山の犠飛で１点差に詰め寄ったが、その裏にダルベックにバックスクリーンに運ばれた。巨人戦通算７試合で４勝０敗、防御率０・５４