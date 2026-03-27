◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２７日・マツダスタジアム）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手＝亜大＝が無失点投球でプロデビューを飾った。１点ビハインドの６回に登板。先頭・石伊を一ゴロに打ち取ると、続く村松には中前打、柳の犠打で２死二塁とされたが、カリステを中飛に封じた。１４球を投じ、最速は１５３キロをマークした。新井監督が「ビハインドだけでなく同点、勝っている場面も視野に入っている」と評価す