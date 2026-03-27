◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝がプロ初登板初先発し、６回１失点で降板した。「バッターと勝負することができたのは良かったが、４回の先頭打者への四球は反省点。次の登板に向けてしっかり準備したいと思います」とコメントした。記念すべきプロ第１球は高めの１４５キロ。好打者・近本を中飛に仕留め、波に乗った。２死から森下に左前安打