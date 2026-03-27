◆センバツ第９日▽準々決勝大阪桐蔭４―３英明（２７日・甲子園）春夏通じて初の準々決勝を戦った英明は惜しくも敗れた。３―３で迎えた８回に決勝点を奪われたが、春夏９度の甲子園優勝を誇る大阪桐蔭と互角に渡り合った。初回に２点を先取。勝ち越しを許した直後の７回にも追いついた。さらに無死満塁としたが、一直で一塁走者が帰塁できず、結果的に痛恨の併殺。香川純平監督は「守備や走塁のミスは悔いが残るけど、力は