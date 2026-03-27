◆パ・リーグロッテ―西武（２７日・ＺＯＺＯマリン） ロッテの開幕投手を務めたドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が５回７０球を投げて４安打無失点の好投で、勝利投手の権利を獲得して降板した。球団の新人では１９５０年の榎原好（えばら・よしみ）以来、７６年ぶりの開幕投手としてマウンドに上がった。初回は得点圏に走者を背負うも、無失点で切り抜けた。２回は３人で片付けると、その裏、打線が松川の先