日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「黴菌」はなんて読む？ 「黴菌」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、4文字の言葉です！いったい、「黴菌」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？ 正解は、「ばいきん