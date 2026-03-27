◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人は初回に１番のトレイ・キャベッジ外野手が阪神・村上から先頭打者本塁打で先制。４回には４番の新外国人ボビー・ダルベック内野手がセンターバックスクリーンに来日初安打初本塁打となるソロを放った。巨人で開幕戦に外国人選手のアベックアーチは、２００７年の李スンヨプ、ゴンザレス、２０１４年のロペス、アンダーソン以来球団３度目。２０２６年の阿部巨人