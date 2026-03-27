総合格闘技「RIZIN」は27日、都内で会見を行い、榊原信行CEO、元バンタム級王者・井上直樹（28）、渡辺華奈（37）、マッチメーカーの柏木信吾が出席した。榊原CEOは「世界の強豪を連れてくる。歩みをともにしてきている。共有する。1歩進んで、海外の団体に参戦する。送り込んでいく。それぞれの国で行われる大会に送り出す」と発表した。井上は5月24日（日本時間）にベルギー・ブリュッセルで開催される総合格闘技イベント「P