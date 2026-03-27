フリーアナウンサーの神田愛花（45）が25日に配信されたポッドキャスト番組「神田愛花のMy work,My life」に出演。理学部数学科出身の独特な感覚を語る場面があった。ゲストに元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授を迎え、勉強習慣についてトークを展開。数学が苦手だと言う山口氏は神田が数学科出身だと知ると、「数学って好きな人は“きれい”とかいうじゃないですか。整理の学問なんだよとか」と