タレントの上原さくら（48）が27日、自身のブログを更新。車運転中のトラブルについて報告した。この日は少し早い誕生会に出席。大好きな友人がお祝いしてくれたといい「私はあと4日で49歳」「ありがたいな」とご馳走の並んだテーブルを前に幸せそうにニッコリ。この時は、後ほど自身の身に起きる“不幸”な瞬間なんて夢にも思わなかっただろう。帰路につき、車を運転していたが、「車のホイールとタイヤをコンクリートに思