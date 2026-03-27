多くの地域で桜が見ごろを迎えています。各地の美しい桜の映像、たっぷりご覧ください。午後2時、東京の靖国神社には多くの人が集まっていました。きょう、東京の桜が満開になるかもしれないと駆けつけていたのです。残念ながら、満開にはなりませんでしたが、靖国神社の桜はキレイに咲いていました。実は、きょう3月27日は「さくらの日」。日本の各地で桜が見ごろを迎えています。全国のトップをきってソメイヨシノが満開になった