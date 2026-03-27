27日午後1時10分ごろ、富山県南砺市松原新の職業不詳柴田光弘さん（80）方で「3階から煙が出ている」と通行人から119番があった。木造3階建てが焼けて隣家に延焼し、約3時間後に鎮火した。南砺署によると、柴田さんと妻、娘の3人と連絡が取れていない。向かいに住む女性（62）は「3月上旬に柴田さんを見かけたが、いつも通り明るい様子だった。心配だ」と話した。現場はJR福野駅から北東に約600メートルの住宅地。