27日の参議院予算委員会で、立憲民主党の高木真理議員が、「選挙におけるSNS広告」の問題を取り上げた。【映像】高木議員「政党活動になった途端に青天井」（発言の瞬間）高木議員は、衆院選前にYouTubeに投稿された高市早苗総理の動画が1億6000万回再生されたとし、「公開から10日の1億の大台達成は広告でしかありえない」とする記事もあると指摘。広告費として「5億円くらい投入したのでは」と推測した。そのうえで「法的