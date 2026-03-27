◇パ・リーグロッテ―西武（2026年3月27日ZOZOマリンスタジアム）ロッテ・毛利海大投手（22＝明大）が開幕投手を務め、5回4安打無失点。勝利投手の権利を持ってお役御免となった。3回は1死一、二塁のピンチを背負ったが、長谷川の右邪飛を藤原が好補。進塁を狙った一塁走者・桑原も二塁でアウトに仕留めた。球団史上76年ぶりの新人として開幕投手に抜てきされたロッテ・ドラフト2位の毛利海大投手（22＝明大）76年前