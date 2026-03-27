3月29日(日)、中京競馬場で春G1開幕戦の高松宮記念・G1が行われる。春の短距離王決定戦として位置づけられ、日本が誇る屈指のスプリンターたちが凌ぎを削る。このレース3年連続2着でラストランを迎えるナムラクレアや連覇を目指すサトノレーヴ、昨秋の短距離王であるウインカーネリアンらも集結し、春G1の開幕を盛り上げる。その一方で、こんなデータも。過去10年で7歳以上の馬の勝利は一度のみ（4〜6歳で9勝）。上述したナムラク