2026年3月27日放送の『A-Studio+』にあのさんが登場。中学時代を支えた保健室の先生が語る過去とは。ドラマ出演の裏話なども語ります。そこで今回はあのさんがアーティスト活動への思いを綴った記事（初出：2026年2月24日）を再配信します。*****2025年9月には自身初となる日本武道館公演を開催。音楽活動にとどまらず、ジャンルの垣根を越えて活躍の幅を広げているアーティスト・あの。デビュー5周年を迎え、いじめられた過去や復