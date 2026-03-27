宮本浩次の新曲「I love 人生！」が、4月14日より放送のドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）の主題歌に起用。また、あわせて同曲を使用した予告編映像も公開となった。 （関連：【映像あり】宮本浩次の新曲「I love 人生！」が主題歌、ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』予告編） 本作は、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初