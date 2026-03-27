王林が3月27日、自身のInstagramを更新。ライブイベントでのミニスカワンピ衣装を披露している。 （関連：【画像】王林、スタイル際立つ華やかなミニワンピ姿） 王林は、3月25日に赤羽ReNY alphaにて開催された歌とダンスの融合イベント『Move』に出演。翌日、王林はInstagramに「@move_live_event きのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました...ふぇん♡ありがとうございました！」と報告し、ステージ衣