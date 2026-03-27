親は子どもに「無償の愛情を注ぐもの」と思われているかもしれません。しかしなかには「私は親に愛されてこなかった」と感じる人もいますよね。先日ママスタコミュニティにも、両親からの愛情がなかったと感じているママからこんな投稿がありました。『実親からの愛情はあった？私はあからさまになかったよ。「弟のほうが可愛い。衣食住を与えられているだけで感謝しなさい」と言われていた』投稿者さんは自分の両親からあからさ