上野村の山林火災は発生から１週間がたった２７日、鎮圧が確認されました。 上野村で３月２１日に発生した山林火災は、これまでに約１９２ヘクタールを焼きプレハブ小屋１棟が全焼しました。けが人は確認されていません。 県によりますと、焼失した面積は、１９９７年に安中で発生した山林火災による被害１９６ヘクタールに迫る規模だということです。 ２６日までの雨の影響や県の防災ヘリによる消火活動などもあり