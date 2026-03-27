静岡銀行を傘下に持つ、しずおかフィナンシャルグループと名古屋銀行が、経営統合に向けて基本合意しました。 【写真を見る】しずおかFGと名古屋銀行が経営統合へ ｢新たなステージにステップアップ｣ 国内の地銀グループ第4位の規模に 静岡県から首都圏を中心に展開する、しずおかフィナンシャルグループと、愛知県を基盤とする名古屋銀行は27日午後4時半から、両トップが出席する緊急会見を都内で開き、