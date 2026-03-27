3月27日午後、滋賀県東近江市の東海道新幹線の上り線の架線に風船が2個付着しているのが見つかりました。 風船の除去と安全確認のため、東海道新幹線は米原駅から京都駅の区間の上下線で一時運転を見合わせました。 JR東海によりますと、3月27日午後、滋賀県東近江市五個荘小幡町の東海道新幹線上り線（米原駅～京都駅間）の架線に風船が2個付着しているのをJR東海の係員が発見しました。 見つかった風船は高さ50センチ・