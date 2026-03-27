2028年4月に経営統合 新持株会社の傘下に 静岡銀行を傘下に置く「しずおかフィナンシャルグループ」と「名古屋銀行」は経営統合することで基本合意したと発表しました。 【写真を見る】"地域経済の発展に貢献" しずおかフィナンシャルグループと名古屋銀行が2028年4月に経営統合へ 全国トップクラスの地銀グループ誕生に 経営統合は2028年4月の予定で、全国トップクラスの地方銀行のグループとなります