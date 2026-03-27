改正で「追い抜き」の2つのルールが義務に 春の新生活シーズン、通勤や通学で増える「自転車」。その自転車をめぐり、4月から新たなルールがスタートします。 【写真を見る】4月から自転車の「追い抜き」ルールの2つの義務 違反になると罰則に 車に求められる"1メートルの間隔"と"減速" 新ルールの対象は車にも。車が自転車を追い抜く際、ドライバーに求められるのはこれまで