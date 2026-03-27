荷物の負担を軽減 専用アプリで予約可能 静岡市では、3月27日から駅などでベビーカーを借りて使うことができるシェアリングサービスが始まりました。 【写真を見る】3月27日から静岡市で始まったベビーカーのシェアリングサービス 子育て世帯の外出をより快適にするための新たな取り組みです。 子どもとのお出掛けで大きな荷物になるベビーカー。その負担を減らそうと27日か