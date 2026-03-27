約10年、360回の議論に区切り リニア中央新幹線をめぐり県とJR東海の対話がすべて完了したことを受け、鈴木康友静岡県知事は、早い時期に着工の決断をしたいという考えを示しました。 【動画】静岡工区の対話が約10年を経て完了 年内着工も視野に「早い時期に決断したい」 流域首長は注視する姿勢 一方、大井川流域の首長は「ここからが出発点」だとして、行方を見守る姿勢です。 ＜鈴木康友知事＞ 「約10年近くかけてですね