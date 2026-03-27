深刻な水不足を受け3者会談 愛知県から静岡県へ協力要請 愛知県の豊川水系の水不足を受け、静岡、愛知の両県と国の3者会談が行われ、静岡側から愛知側に水を融通する方針を決めました。 【写真を見る】雨が少ない状況が続き愛知の豊川水系で深刻な水不足 静岡側から天竜川の水を融通する方針 佐久間ダムの導水路を緊急使用へ 3月27日、愛知県東三河地域の「豊川用水」の渇水対策を協議したのは、静岡、愛知の両県の副知事と国土