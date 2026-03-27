赤字経営により民間業者が撤退 入場料を前倒しで無料に 事実上の閉園が決まっている河津バガテル公園で、3月27日からバラ園の無料開放が始まりました。 【写真を見る】3月27日から始まったバラ園の無料開放 フランス式のバラ園で知られる河津バガテル公園は、近年、来場者が減少し赤字での経営が続いたため、民間の運営業者が3月末で撤退します。 現在の入場料は高校生以上500円、小中学生200円ですが、3月27日から無料になり